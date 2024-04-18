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Визначились останні учасники півфіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 01:29 156 0
Визначились останні учасники півфіналу Ліги чемпіонів
#Баварія, #Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Боруссії Дортмунд

Джерело - Чемпіон.

Після завершальних матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24 визначились останні півфіналісти турніру. Ними стали іспанський Реал Мадрид і німецька Баварія.

"Вершкові" завдяки відмінній грі українського воротаря Андрія Луніна в серії пенальті перемогли англійський Манчестер Сіті після нічиєї в першій грі, а мюнхенці пройшли ще одну англійську команду — Арсенал.

Нагадаємо, що напередодні визначилась інша пара півфіналістів. Французький ПСЖ зустрінеться з дортмундською Боруссією. Парижани у чвертьфіналі в більшості розгромили іспанську Барселону, а "чорно-жовті" в суперматчі подужали мадридський Атлетико.

Півфінальні пари Ліги чемпіонів

  • Реал Мадрид — Баварія Мюнхен
  • Парі Сен-Жермен — Боруссія Дортмунд

Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал ЛЧ відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

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