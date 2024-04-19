Баєр встановив неймовірний рекорд серед команд топ-5 ліг Європи

Джерело - Чемпіон.

Баєр встановив рекорд серед команд топ-5 ліг Європи за кількістю матчів без поразок поспіль.

Безпрограшна серія "фармацевтів" триває 44 поєдинки. До цього рекордним показником була серія Ювентуса, який з травня 2011 до травня 2012 року не програвав протягом 43 ігор.

Зазначимо, що підопічні Хабі Алонсо встановили це унікальне досягнення після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти англійського Вест Гема, який завершився унічию. Баєр забив рятівний гол на 89 хвилині.

У поточному сезоні леверкузенці вже виграли Бундеслігу, вийшли у фінал Кубку Німеччини і зіграють у півфіналі ЛЄ проти Роми.

"Фармацевти" можуть продовжити свою серію вже у неділю, 21 квітня, у матчі 30 туру німецького чемпіонату проти Боруссії Дортмунд.