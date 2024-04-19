Стали відомі всі учасники півфіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Після завершення матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024 визначились півфіналісти турніру. Ними стали італійська Фіорентина, англійська Астон Вілла, бельгійський Брюгге та грецький Олімпіакос.

Своїх потенційних суперників у 1/2 фіналу команди знали заздалегідь, адже під час жеребкування чвертьфіналів відразу була сформована сітка турніру.

Півфінальні пари ЛК

Астон Вілла — Олімпіакос

Фіорентина — Брюгге

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, що також визначились усі півфіналісти Ліги Європи.