Головне
Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 00:49 2871
Стали відомі всі учасники півфіналу Ліги конференцій
Сьогодні 02:10 108
Визначились усі півфіналісти Ліги Європи
Сьогодні 01:53 121
Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи
Сьогодні 00:54 3111
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка
Вчора 18:03 8905 1
Шахтар у більшості вирвав перемогу над Зорею в перенесеному матчі УПЛ
Вчора 17:26 4138
Юнацька збірна України впевнено перемогла Угорщину на чемпіонаті світу U-18
Вчора 16:36 568
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні
Вчора 14:10 10091 2
Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
Вчора 13:12 313
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа"
Вчора 06:30 14160
Прямі трансляції
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 22:00 124
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 21:26 153
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 21:13 898
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 20:14 169
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 17:55 184
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
16.04.2024 20:45 415
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2272
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 802
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 783
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 13:00 700
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 06:53 655
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 723
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 904
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 466
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 1024

Стали відомі всі учасники півфіналу Ліги конференцій

Сьогодні 02:10 108 0
Стали відомі всі учасники півфіналу Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Брюгге, #Олімпіакос, #Фіорентина, #Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Після завершення матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024 визначились півфіналісти турніру. Ними стали італійська Фіорентина, англійська Астон Вілла, бельгійський Брюгге та грецький Олімпіакос.

Своїх потенційних суперників у 1/2 фіналу команди знали заздалегідь, адже під час жеребкування чвертьфіналів відразу була сформована сітка турніру.

Півфінальні пари ЛК

  • Астон Вілла — Олімпіакос
  • Фіорентина — Брюгге

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, що також визначились усі півфіналісти Ліги Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка 8905 1
Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило 13728 1
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні 10091 2
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" 14160
Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського 18680
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива 5428
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161331
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23760
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35491 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15417
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138390 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40113