Хабі Алонсо: Рекорди – це наслідок гарної праці

Джерело - BBC.
Головний тренер ліверкузенського Баєра Хабі Алонсо вважає, що його підопічні здолали гідного суперника в чвертьфіналі Ліги Європи сезону-2023/24, а рекорди є наслідком старанної праці на футбольному полі.
Про це повідомляє BBC.
"Ми готувалися до того, що суперник тиснутиме дуже сильно. Нам було не дуже в нашому розташуванні, ми не могли знайти свою гру. Щиро кажучи, у першому таймі вони були кращими, а ми відчували себе не у своїй тарілці. На щастя, ми змінили ситуацію у перерві.
Я щасливий, що ми пройшли далі. У Лізі Європи завжди бувають складні моменти. У Вест Хема хороші футболісти та енергія. Потрібно віддати їм належне, вони грали дуже сильно, зовсім не так, як у Леверкузені.
Рекорди – це наслідок гарної праці. Це дуже приємно, і ми раді цьому", – сказав наставник.
Нагадаємо, за підсумками двох матчів з англійським Вест Гемом німецький клуб вийшов у півфінал Ліги Європи, де їм протистоятимуть футболісти італійської Роми.
Баєр втановив рекорд серед команд топ-5 європейських ліг за кількістю матчів без поразок поспіль.
Раніше ми повідомляли, що в поточному сезоні леверкузенці вже виграли Бундеслігу та вийшли до фіналу Кубку Німеччини.
"Фармацевти" можуть продовжити свою феноменальну серію вже на цих вихідних у матчі 30 туру німецького чемпіонату проти дортмундської Боруссії.