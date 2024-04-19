Хабі Алонсо: Рекорди – це наслідок гарної праці

Головний тренер ліверкузенського Баєра Хабі Алонсо вважає, що його підопічні здолали гідного суперника в чвертьфіналі Ліги Європи сезону-2023/24, а рекорди є наслідком старанної праці на футбольному полі.

Про це повідомляє BBC.

"Ми готувалися до того, що суперник тиснутиме дуже сильно. Нам було не дуже в нашому розташуванні, ми не могли знайти свою гру. Щиро кажучи, у першому таймі вони були кращими, а ми відчували себе не у своїй тарілці. На щастя, ми змінили ситуацію у перерві.

Я щасливий, що ми пройшли далі. У Лізі Європи завжди бувають складні моменти. У Вест Хема хороші футболісти та енергія. Потрібно віддати їм належне, вони грали дуже сильно, зовсім не так, як у Леверкузені.

Рекорди – це наслідок гарної праці. Це дуже приємно, і ми раді цьому", – сказав наставник.