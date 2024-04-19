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Хабі Алонсо: Рекорди – це наслідок гарної праці

Сьогодні 11:18 128 0
Хабі Алонсо: Рекорди – це наслідок гарної праці
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Хабі Алонсо, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - BBC.

Головний тренер ліверкузенського Баєра Хабі Алонсо вважає, що його підопічні здолали гідного суперника в чвертьфіналі Ліги Європи сезону-2023/24, а рекорди є наслідком старанної праці на футбольному полі. 

Про це повідомляє BBC.

"Ми готувалися до того, що суперник тиснутиме дуже сильно. Нам було не дуже в нашому розташуванні, ми не могли знайти свою гру. Щиро кажучи, у першому таймі вони були кращими, а ми відчували себе не у своїй тарілці. На щастя, ми змінили ситуацію у перерві.

Я щасливий, що ми пройшли далі. У Лізі Європи завжди бувають складні моменти. У Вест Хема хороші футболісти та енергія. Потрібно віддати їм належне, вони грали дуже сильно, зовсім не так, як у Леверкузені.

Рекорди – це наслідок гарної праці. Це дуже приємно, і ми раді цьому", – сказав наставник. 

Нагадаємо, за підсумками двох матчів з англійським Вест Гемом німецький клуб вийшов у півфінал Ліги Європи, де їм протистоятимуть футболісти італійської Роми.

Баєр втановив рекорд серед команд топ-5 європейських ліг за кількістю матчів без поразок поспіль.

Раніше ми повідомляли, що в поточному сезоні леверкузенці вже виграли Бундеслігу та вийшли до фіналу Кубку Німеччини.

"Фармацевти" можуть продовжити свою феноменальну серію вже на цих вихідних у матчі 30 туру німецького чемпіонату проти дортмундської Боруссії.

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