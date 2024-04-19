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Визначились усі півфіналісти Ліги Європи

Сьогодні 01:53 121 0
Визначились усі півфіналісти Ліги Європи
#Аталанта, #Рома, #Олімпік Марсель, #Ліга Європи-2023/24, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Після матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24 визначились усі півфіналісти турніру. Ними стали французький Марсель, німецький Баєр, а також італійські Рома та Аталанта.

Своїх потенційних суперників у 1/2 фіналу команди знали заздалегідь, адже під час жеребкування чвертьфіналів відразу була сформована сітка турніру.

Півфінальні пари ЛЄ

  • Марсель — Аталанта
  • Баєр Леверкузен — Рома

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 2 і 9 травня. Фінал турніру відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон "Авіва").

Нагадаємо, напередодні також визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів.

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