Визначились усі півфіналісти Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Після матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24 визначились усі півфіналісти турніру. Ними стали французький Марсель, німецький Баєр, а також італійські Рома та Аталанта.

Своїх потенційних суперників у 1/2 фіналу команди знали заздалегідь, адже під час жеребкування чвертьфіналів відразу була сформована сітка турніру.

Півфінальні пари ЛЄ

Марсель — Аталанта

Баєр Леверкузен — Рома

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 2 і 9 травня. Фінал турніру відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон "Авіва").

Нагадаємо, напередодні також визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів.