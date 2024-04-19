Визначились усі півфіналісти Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Після матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24 визначились усі півфіналісти турніру. Ними стали французький Марсель, німецький Баєр, а також італійські Рома та Аталанта.
Своїх потенційних суперників у 1/2 фіналу команди знали заздалегідь, адже під час жеребкування чвертьфіналів відразу була сформована сітка турніру.
Півфінальні пари ЛЄ
- Марсель — Аталанта
- Баєр Леверкузен — Рома
Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 2 і 9 травня. Фінал турніру відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон "Авіва").
Нагадаємо, напередодні також визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів.