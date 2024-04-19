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Клопп – про виліт Ліверпуля з ЛЄ: В мене змішані почуття – задоволений грою але до Дубліну не поїдим

Пообіцяв зосередитися на матчах АПЛ.
Сьогодні 09:58 147 0
Клопп – про виліт Ліверпуля з ЛЄ: В мене змішані почуття – задоволений грою але до Дубліну не поїдим
Фото: Julian Finney
#Аталанта, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - BBC.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає закономірним після результату першої зустрічі виліт його підопічних із Ліги Європи з футболу сезону-2023/24 та обіцяє зосередитися на іграх АПЛ.

Про це він розповів у коментарі для BBC.

"Було зрозуміло, що ми зробили собі величезну проблему (про перший матч між командами – ред.). Мені дуже сподобався футбол в матчі-відповіді, мої підопічні грали з бажанням та потужністю. Це було неймовірно з їхнього боку.

Було дуже складно, і в деяких моментах ми надто поспішали. Ми виграли матч і це була та реакція, яку ми хотіли продемонструвати. Це було важко, і ми знали, що так і буде, але Аталанта на 100% заслужила пройти далі.

У мене змішані почуття. Ми вилетіли, але я задоволений грою. Ми б хотіли поїхати до Дубліна на фінал, але цього не буде. Тепер у нас залишилося одне змагання (АПЛ – ред.), і ми повністю зосередимося на ньому", – заявиви наставник.

Нагадаємо, англійський клуб зазнав поразки від італійської Аталанти на стадії чвертьфіналу (0:3, 1:0) та завершив виступи в єврокубках.

Раніше ми повідомляли, що стали відомі всі учасники півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій.

Нагадаємо, напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів.

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