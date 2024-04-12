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Ліверпуль — Аталанта 0:3: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 08:16 236 0
Ліверпуль — Аталанта 0:3: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги Європи
#Аталанта, #Ліверпуль, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024.

Ліга Європи УЄФА
Плей-оф, 1/4 фіналу
Перший матч, 11 квітня

Ліверпуль — Аталанта 0:3 (0:1) 

Голи: 0:1 — 38 Скамакка, 0:2 — 61 Скамакка, 0:3 — 83 Пашалич

Матч-відповідь відбудеться 18 квітня в Бергамо, на стадіоні "Атлеті Адзуррі д'Італія". Початок — о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що також відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, зокрема Астон Вілла виявилась сильнішою за Лілль.

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