Джерело - Чемпіон.

Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024.

Ліга Європи УЄФА

Плей-оф, 1/4 фіналу

Перший матч, 11 квітня

Ліверпуль — Аталанта 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 — 38 Скамакка, 0:2 — 61 Скамакка, 0:3 — 83 Пашалич

Матч-відповідь відбудеться 18 квітня в Бергамо, на стадіоні "Атлеті Адзуррі д'Італія". Початок — о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що також відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, зокрема Астон Вілла виявилась сильнішою за Лілль.