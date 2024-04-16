Гендиректор Баєра: Можливо, Алонсо тренуватиме Ліверпуль або Баварію

Джерело - Cadena SER.

Генеральний директор Баєра Фернандо Карро вважає, що з часом наставник його команди Хабі Алонсо очолить мадридський Реал, тільки не знає коли. Футбольний менеджер допускає, що колишній півзахисник пізніше тренуватиме Ліверпуль чи Баварію.

Про це спортивний функціонер розповів виданню Cadena SER.

"Я не сумніваюся, що Алонсо з часом очолить Реал. Тільки не знаю, коли. Але він опиниться в Реалі, я не сумніваюся. Також можливо, що він тренуватиме Ліверпуль або Баварію. Ми домовилися, що спілкуватимемося з представниками інших команд ( про перехід Хабі – ред.), тільки якщо до нас звернуться клуби, за які він виступав", – заявив гендиректор.

Цікаво, що після періоду в Баєрі Алонсо планує очолити саме Реал, за інформацією відомого інсайдера Ніколо Скірі.

А головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті привітав колегу по цеху Хабі з історичним чемпіонством ліверкузенського Баєра.

Нагадаємо, іспанський тренер ліверкузенців вважає, що перше чемпіонство клубу в Німеччині є особливим, а його команда хоче здобути ще кілька трофеїв у поточному сезоні.

Раніше ми писали, що Баєр претендує на перемогу ще у двох турнірах. Команда потрапила у фінал Кубку Німеччини, де зустрінеться з Кайзерслаутерном. Також леверкузенці виступають у Лізі Європи на стадії 1/4 фіналу. В першому матчі протистояння з Вест Гемом відсвяткували перемогу.