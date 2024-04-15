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Дженоа Малиновського зіграє з Фіорентиною, Аталанта прийме Верону: розклад матчів Серії А

Сьогодні 09:04 98 0
Дженоа Малиновського зіграє з Фіорентиною, Аталанта прийме Верону: розклад матчів Серії А
#Аталанта, #Верона, #Дженоа, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фіорентина, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 квітня, буде проведено два заключні матчі 32 туру італійської Серії А. 

Аталанта прийматиме Верону, а Дженоа Руслана Малиновського зіграє з Фіорентиною. Втім, український півзахисник зіграти не зможе, адже відновлюється від травми задньої поверхні стегна. Нагадаємо, Малиновський вилетів щонайменше до кінця квітня

Розклад матчів 32 туру Серії А на 15 квітня

  • 19:30 Фіорентина — Дженоа
  • 21:45 Аталанта  — Верона

Нагадаємо, напередодні Мілан вв’язався в шалену перестрілку з Сассуоло, а Кальярі сенсаційно відібрав очки в Інтера. Матч між Ромою та Удінезе, який було перервано через проблеми з серцем Евана Ндіка, відкладений на пізніший термін. 

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