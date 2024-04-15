Дженоа Малиновського зіграє з Фіорентиною, Аталанта прийме Верону: розклад матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 квітня, буде проведено два заключні матчі 32 туру італійської Серії А.

Аталанта прийматиме Верону, а Дженоа Руслана Малиновського зіграє з Фіорентиною. Втім, український півзахисник зіграти не зможе, адже відновлюється від травми задньої поверхні стегна. Нагадаємо, Малиновський вилетів щонайменше до кінця квітня.

Розклад матчів 32 туру Серії А на 15 квітня

19:30 Фіорентина — Дженоа

21:45 Аталанта — Верона

Нагадаємо, напередодні Мілан вв’язався в шалену перестрілку з Сассуоло, а Кальярі сенсаційно відібрав очки в Інтера. Матч між Ромою та Удінезе, який було перервано через проблеми з серцем Евана Ндіка, відкладений на пізніший термін.