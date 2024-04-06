У Дженоа назвали терміни відновлення Малиновського

Джерело - Tuttomercatoweb.

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський зможе відновитися від травми до завершення сезону-2023/24.

Про це повідомив головний тренер італійського клубу Альберто Джилардіно.

"У нас відсутні Маттурро, Чіттадіні, Вітінья та Малиновський, включаючи Ретегі, який відновлюється після травми гомілкостопу. Що стосується Вітіньї, то я сподіваюся, що він відновиться швидше, ніж очікувалося, а Малиновський повернеться до кінця сезону", — сказав Джилардіно.

Нагадаємо, Малиновський травмувався у матчі Серії А з Фрозіноне (1:1), йому діагностували пошкодження м'яза стегна.

У поточному сезоні українець відіграв 28 матчів за Джено у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.