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07.04.2024 07:40 1063

Сассуоло — Мілан 3:3: огляд матчу Серії А

Сьогодні 21:49 109 0
Сассуоло — Мілан 3:3: огляд матчу Серії А
#Мілан, #Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

У матчі 32 туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2023/24 Мілан та Сассуоло створили справжню гольову феєрію та розписали нічию 3:3. 

Чемпіонат Італії — Серія А
32 тур, 14 квітня

Сассуоло — Мілан 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Пінамонті, 2:0 - 10 Лор'єнте, 2:1 - 20 Леау, 3:1 - 53 Лор'єнте, 3:2 - 59 Йович, 3:3 - Окафор 84

Сьогодні, 14 квітня, у чемпіонаті Італії відбудеться ще один матч:

  • 21:45. Інтер — Кальярі

Напередодні в 32 турі туринське дербі завершилося внічию, а Емполі українця Віктора Коваленка програв Лечче.

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