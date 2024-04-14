Джерело - Чемпіон.
У матчі 32 туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2023/24 Мілан та Сассуоло створили справжню гольову феєрію та розписали нічию 3:3.
Чемпіонат Італії — Серія А
32 тур, 14 квітня
Голи: 1:0 - 4 Пінамонті, 2:0 - 10 Лор'єнте, 2:1 - 20 Леау, 3:1 - 53 Лор'єнте, 3:2 - 59 Йович, 3:3 - Окафор 84
Сьогодні, 14 квітня, у чемпіонаті Італії відбудеться ще один матч:
- 21:45. Інтер — Кальярі
Напередодні в 32 турі туринське дербі завершилося внічию, а Емполі українця Віктора Коваленка програв Лечче.