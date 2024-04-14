Джерело - Чемпіон.

У матчі 32 туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2023/24 Мілан та Сассуоло створили справжню гольову феєрію та розписали нічию 3:3.

Чемпіонат Італії — Серія А

32 тур, 14 квітня

Сассуоло — Мілан 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Пінамонті, 2:0 - 10 Лор'єнте, 2:1 - 20 Леау, 3:1 - 53 Лор'єнте, 3:2 - 59 Йович, 3:3 - Окафор 84

Сьогодні, 14 квітня, у чемпіонаті Італії відбудеться ще один матч:

21:45. Інтер — Кальярі

Напередодні в 32 турі туринське дербі завершилося внічию, а Емполі українця Віктора Коваленка програв Лечче.