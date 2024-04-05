Джерело - Чемпіон.

Нападник Олімпіка з Ліона Александр Ляказетт може перейти в клуб із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

32-річний форвард може змінити команду в літнє трансферне вікно. Контракт француза з "ткачами" розрахований до літа 2025 року.

У нинішньому сезоні Ляказетт провів за Ліон 27 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 2 асиста.

Напередодні Александр допоміг Олімпіку вийти у фінал Кубку Франції.