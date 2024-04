Нападник Олімпіка з Ліона Александр Ляказетт може перейти в клуб із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

32-річний форвард може змінити команду в літнє трансферне вікно. Контракт француза з "ткачами" розрахований до літа 2025 року.

