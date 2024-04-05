Джерело - Чемпіон.
Нападник Олімпіка з Ліона Александр Ляказетт може перейти в клуб із Саудівської Аравії.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
32-річний форвард може змінити команду в літнє трансферне вікно. Контракт француза з "ткачами" розрахований до літа 2025 року.
Saudi Clubs are interested in Alexandre #Lacazette. The contract with #OlympiqueLyonnais expires in 2025. #transfers #OL 🇸🇦— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 5, 2024
У нинішньому сезоні Ляказетт провів за Ліон 27 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 2 асиста.
Напередодні Александр допоміг Олімпіку вийти у фінал Кубку Франції.