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Ляказет може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії

Сьогодні 10:25 115 0
Ляказет може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії
Фото: AFP
#Ліон, #Ляказетт

Джерело - Чемпіон.

Нападник Олімпіка з Ліона Александр Ляказетт може перейти в клуб із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

32-річний форвард може змінити команду в літнє трансферне вікно. Контракт француза з "ткачами" розрахований до літа 2025 року.

У нинішньому сезоні Ляказетт провів за Ліон 27 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 2 асиста.

Напередодні Александр допоміг Олімпіку вийти у фінал Кубку Франції.

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