Джерело - Чемпіон.

Ліон пробився до фіналу Кубку Франції-2023/24. У домашньому півфіналі команда П’єра Сейджа розгромно перемогла найгіршу команду Ліги 2 — Валансьєнн.

Кубок Франції

1/2 фіналу, 2 квітня

Ліон — Валансьєнн 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Ляказетт 51, 2:0 - Ляказетт - 57, 3:0 - Орбан 75.

Окрім Валансьєнна, на шляху до фіналу Ліон вибив Понтарльє, Расінг КФФ, Лілль та Страсбур. У вирішальному матчі "ткачі" зустрінуться з переможцем пари ПСЖ — Ренн.

Цікаво, що Ліон жахливо розпочинав сезон — клубу навіть довелося двічі міняти тренера. Втім, з часом справи покращилися, і тепер команда П’єра Сейджа зберігає шанси на потрапляння в єврокубки як через чемпіонат, так і через Кубок Франції.

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека може очолити Ліон.