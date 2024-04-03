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Ліон легко вийшов у фінал Кубку Франції

Сьогодні 01:27 113 0
Ліон легко вийшов у фінал Кубку Франції
#Кубок Франції, #Ліон, #Валансьєнн

Джерело - Чемпіон.

Ліон пробився до фіналу Кубку Франції-2023/24. 

У домашньому півфіналі команда П’єра Сейджа розгромно перемогла найгіршу комнаду Ліги 2 — Валансьєнн. Втім, усе могло скластися інакше, адже на 39-й хвилині нападник Валансьєнна забив гол, який скасувала система ВАР. Вже по перерві Ліон упевнено розібрався з нижчим за класом суперником завдяки дублю Ляказетта та голу Гіфта Орбана. 

Кубок Франції

1/2 фіналу, 2 квітня

Ліон — Валансьєнн 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Ляказетт 51, 2:0 - Ляказетт - 57, 3:0 - Орбан 75. 

Окрім Валансьєнна, на шляху до фіналу Ліон вибив Понтарльє, Расінг КФФ, Лілль та Страсбург. У вирішальному матчі "ткачі" зустрінуться з переможцем пари ПСЖ — Ренн. 

Цікаво, що Ліон жахливо розпочинав сезон — клубу навіть довелося двічі міняти тренера. Втім, з часом справи покращилися, і тепер команда П’єра Сейджа зберігає шанси на потрапляння в єврокубки як через чемпіонат, так і через Кубок Франції. 

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