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Зідан вирішив, чи тренуватиме він Баварію

Сьогодні 21:26 160 0
Зідан вирішив, чи тренуватиме він Баварію
#Баварія, #Зінедін Зідан, #Томас Тухель, #Роберто Де Дзербі, #Юліан Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан не очолить мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Головними кандидатами на посаду є Юліан Нагельсманн та Роберто Де Дзербі.

Зазначимо, що французький спеціаліст не тренував жодну команду з 2021 року, відколи він покинув королівський клуб.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що керівництво німецького гранда може запросити екснаставника Манчестер Юнайтед. Баварія виплатить Тухелю компенсацію за розірвання контракту.

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