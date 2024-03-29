Зідан вирішив, чи тренуватиме він Баварію

Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан не очолить мюнхенську Баварію.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Головними кандидатами на посаду є Юліан Нагельсманн та Роберто Де Дзербі.
📍News #Zidane | French legend won't become the new coach of FC Bayern!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 29, 2024
➡️ Zidane/Ribéry duo is also not a topic at Bayern
➡️ De Zerbi and Nagelsmann are among the last remaining candidates! @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/UXNTyG0dVq
Зазначимо, що французький спеціаліст не тренував жодну команду з 2021 року, відколи він покинув королівський клуб.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що керівництво німецького гранда може запросити екснаставника Манчестер Юнайтед. Баварія виплатить Тухелю компенсацію за розірвання контракту.