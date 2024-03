Зідан вирішив, чи тренуватиме він Баварію

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан не очолить мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Головними кандидатами на посаду є Юліан Нагельсманн та Роберто Де Дзербі.

📍News #Zidane | French legend won't become the new coach of FC Bayern!



➡️ Zidane/Ribéry duo is also not a topic at Bayern



De Zerbi and Nagelsmann are among the last remaining candidates!