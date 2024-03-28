Баварія виплатить Тухелю компенсацію за розірвання контракту

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Головний тренер Баварії Томас Тухель отримає компенсацію від клубу за дострокове розірвання контракту.

Про це повідомляє Bild.

Німецький фахівець покине мюнхенський клуб улітку, хоча співпраця розрахована до літа 2025 року.

За дострокове припинення угоди Тухель отримає 10-12 млн євро. Зазначається, що Томас не отримає бонуси, які закладені в контракті.

У лютому цього року Баварія оголосила про відхід головного тренера з клубу після закінчення сезону-2023/24.

Нагадаємо, що мюнхенці розглядають кандидатуру головного тренера Астон Вілли Унаї Емері. Повідомлялося, що Баварія спробує домовитися з Де Дзербі. Також клуб проявляв зацікавленість кандидатурою Антоніо Конте.