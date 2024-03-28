Баварія може запросити екстренера МЮ

Джерело - Kicker.

Баварія розглядає Ральфа Рангніка як головного кандидата на посаду головного тренера у разі, якщо не вдасться домовитися з Хабі Алонсо.

Про це повідомляє Kicker.

За даними джерела, в Баварії вирішили шукати альтернативні варіанти, оскільки немає впевненості, що Алонсо точно погодиться очолити мюнхенців. Нагадаємо, коуча Баєра серйозно розглядають у Ліверпулі.

Kicker зазначає, що хороші взаємини між спортивним директором Баварії Крістофом Фройндом та Рангніком можуть посприяти можливій співпраці. Також була інформація, що в Баварії також розглядають Роберто Де Дзербі (Брайтон) та Унаї Емері (Астон Вілла).

Ральф Рангнік зараз очолює збірну Австрії. На Євро-2024 його команда зіграє в одній групі з Польщею, Нідерландами та Францією. Також він раніше працював тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед, наставником Шальке, Штутгарта та низки інших німецьких клубів.

Втім, найбільше 65-річний австрієць відомий завдяки роботі в структурі "Ред Булл". Сучасний Лейпциг - це творіння його рук, адже Рангнік прийшов у клуб у 2012 році, коли "червоні бики" ще виступали в нижчих дивізіонах німецького футболу, та розвинув його до рівня плей-оф Ліги чемпіонів.