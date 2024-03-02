Головне
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу
Вчора 23:16 12204 1
Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону
Сьогодні 12:06 155
Костюк ідеальним укороченим зльоту поставила росіянку в глухий кут на турнірі в Сан-Дієго
Сьогодні 10:51 454
Костюк здолала Павлюченкову на шляху в півфінал турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 09:28 537
Калініна вийшла до півфіналу турніру в Остіні завдяки вольовій перемозі над француженкою
Вчора 23:06 945
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся
Вчора 21:35 1152
Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби
Вчора 21:30 4225 1
Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України
Вчора 20:17 3834 1
ЛНЗ здолав Полісся в 19 турі УПЛ
Вчора 19:57 492
Повноводний Дніпро-1, потужна Динамо-машина: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,77
Вчора 16:10 562
Прямі трансляції

Зідан може відновити кар'єру тренера лише заради трьох команд

Зідан хоче повернутися у Реал
Сьогодні 10:48 176 0
Зідан може відновити кар'єру тренера лише заради трьох команд
#Зінедін Зідан

Джерело - khelnow.com.

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан готовий відновити тренерську кар'єру лише за певних умов.

Про це повідомляє khelnow.com.

За словами експівзахисника "вершкових" Томаса Гравесена, наразі є тільки три команди, які можуть спокусити Зідана знову тренувати. Йдеться про французький Марсель, збірну Франції та Реал Мадрид.

Зінедін залишається без роботи з літа 2021 року, коли покинув Реал після свого другого періоду в клубі. З "галактікос" він виграв три Ліги чемпіонів та два титули чемпіона Іспанії.

Раніше француз відмовився від пропозиції очолити збірну Алжиру. Також фахівець розповів про зацікавленість у роботі в Серії А, де він хотів би тренувати свій колишній клуб.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу 12204 1
Знову істерика: росіянина Рубльова дискваліфікували з турніру в Дубаї за те, що він визвірився на суддю Знову істерика: росіянина Рубльова дискваліфікували з турніру в Дубаї за те, що він визвірився на суддю 26759 6
Ретро дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова Ретро дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова 2047
Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну 7040
Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України 3834 1
Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби 4225 1
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56239 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135238 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29638
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80062
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90479
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102692