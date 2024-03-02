Зідан може відновити кар'єру тренера лише заради трьох команд

Зідан хоче повернутися у Реал

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан готовий відновити тренерську кар'єру лише за певних умов.

Про це повідомляє khelnow.com.

За словами експівзахисника "вершкових" Томаса Гравесена, наразі є тільки три команди, які можуть спокусити Зідана знову тренувати. Йдеться про французький Марсель, збірну Франції та Реал Мадрид.

Зінедін залишається без роботи з літа 2021 року, коли покинув Реал після свого другого періоду в клубі. З "галактікос" він виграв три Ліги чемпіонів та два титули чемпіона Іспанії.

Раніше француз відмовився від пропозиції очолити збірну Алжиру. Також фахівець розповів про зацікавленість у роботі в Серії А, де він хотів би тренувати свій колишній клуб.

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