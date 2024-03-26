Юнацька збірна України оголосила склад на вирішальний матч кваліфікації Євро

Джерело - УЄФА.

Збірна України U-19 оголосила свій стартовий склад на матч проти Швейцарії в межах заключного туру еліт-раунду відбору на юнацьке Євро-2024.

У цьому поєдинку вирішується доля путівки на турнір - в обох команд по 6 очок, але в України краща різниця забитих та пропущених м’ячів (5:0 проти 3:0), тому підопічних Дмитра Михайленка влаштує нічия.

Склад юнацької збірної України

Крапивцов - Огарков, Михавко, Мельниченко (К), Гусєв - Кревсун, Ващенко, Гаджиєв - Маткевич, Пономаренко, Синчук.

Запасні: Кравець, Дрозд, Баденко, Єрмачков, Стрюков, Шевченко, Тутєров, Дубровний, Цуканов.

Фінальна стадія Євро-2024 пройде у Північній Ірландії з 15 по 28 липня 2024 року. Цей турнір буде кваліфікацією від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

Нагадаємо, в матчі проти Північної Македонії за юнацьку збірну України дебютував Крістіан Шевченко. Як стало відомо пізніше, він вийшов на заміну з невеликим пошкодженням.