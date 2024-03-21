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Крістіан Шевченко: Дуже пишаюся тим, що дебютував у міжнародному матчі за збірну України

Сьогодні 08:22 173 0
Крістіан Шевченко: Дуже пишаюся тим, що дебютував у міжнародному матчі за збірну України
#Крістіан Шевченко

Джерело - Tribuna.com.

Крістіан Шевченко повністю задоволений своїм першим матчем у складі збірної України U-19. Нагадаємо, в середу, 20 березня команда Дмитра Михайленка здолала Північну Македонію в матчі кваліфікації юнацького чемпіонату Європи. 

Своїми враженнями від дебюту Шевченко-молодший поділився в коментарі для Tribuna.com. 

"Безумовно, це були хороші 2 дні з командою та тренерським штабом. Вони були дуже привітні та підтримували мене. Чудовий початок турніру з перемоги, команда показала дуже хорошу гру, і ми заробили 3 очки. Насамкінець, я дуже пишаюся тим, що дебютував у міжнародному матчі за збірну України, і з нетерпінням чекаю наступних двох ігор". 

Крістіан вийшов на заміну на 79-й хвилині за рахунку 2:0. На той момент збірна України U-19 вже грала в більшості. Після матчу Андрій Шевченко, який був присутній на трибунах, привітав свого сина з дебютом

Наступний матч юнацька збірна України проведе в суботу, 23 березня, проти Латвії. Березневий цикл "молодіжка" завершить поєдинком проти однолітків з Швейцарії, який відбудеться у вівторок, 26 березня. 

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