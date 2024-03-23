Крістіан Шевченко зіграв у матчі з Північною Македонією з пошкодженням

"Головний момент, який хвилює вас – про футбол "по блату". Крістіан Шевченко не вийшов у основному складі. Вийшов на 79-й хвилині, коли рахунок був вже 2:0 і суперник залишався у меншості. Якось дивно для "блату", так? Крістіан вийшов на позицію правого вінгера і, я чесно скажу, за грою він не справив на мене враження людини, яка в збірній випадково.

В нього помітні потрібні якості, щоб грати на цьому рівні. В нього непогана швидкість, атлетичний хлопчина. Подивіться на його литкові м'язи. Динамічний, старанний на полі – мені це сподобалось. Біжить назад, не уникає чорнової роботи.

Я трішки покористувався WhatsApp і директом в Instagram – і що дізнався: Кріс в тренувальному процесі пошкодив гомілкостоп, тобто він не був готовим до цього матчу на 100%. Що відзначають його партнери по команді та тренерський штаб – швидкість, дриблінг на швидкості (не Мбаппе, щоб ви розуміли, але він достатньо швидкий фуболіст), старанність і професійне ставлення до роботи.

Йому трошки складнувато в побуті, бо він спілкується англійською мовою, хоча в колективі багато і хлопців з англійською дружать, і головний тренер команди Дмитро Михайленко добре розмовляє англійською.

Але в цілому, позитивні відгуки про Крістіана Шевченка. Знову-таки, це мені було цікаво дізнатись у людей, які бачать у ньому не тільки партнера по команді, а й конкурента. Тому я не думаю, що це було сказано нещиро. Але якщо говорити з точки зору конкуренції, я вважаю, що Крістіану Шевченко буде дуже непросто в збірній.

На мене дуже сильне враження справив Геннадій Сенчук, який вийшов в основі на позиції правого вінгера і виступає за харківський Металіст. Хлопчина в 17 років стабільно грає в Першій лізі", – сказав Вацко.