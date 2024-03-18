Бражко: Україні потрібно показати свою гру в матчі проти Боснії

Збірна України в півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини повинна показати свій стиль гри.

Таку думку висловив новачок національної команди Володимир Бражко.

"Акліматизація проходить добре, хлопці підтримують. Була двостороння гра, що трошки додає розуміння. Якщо порівнювати з молодіжною збірною, то стиль один і схема одна, але все набагато швидше, усі набагато краще працюють із м’ячем. Звичайно, важче, але треба звикати до цього рівня, бути гідним представляти країну на ньому.

Звісно, втомилися після двосторонки, бо провели три тайми по 25 хвилин, велика інтенсивність. Був день відновлення, завтра теж. Сподіваюся, що добре відновлюся й буду гарно почуватися. Проти кого було складніше грати? Проти всіх!

До аналізу боснійців справа ще не дійшла. Усі хлопці під'їдуть, і будемо розбирати. У суперників добра збірна, але нам треба дивитися на себе, а не на них, показувати нашу гру, наш стиль", — вважає Володимир Бражко.