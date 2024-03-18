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Бражко: Україні потрібно показати свою гру в матчі проти Боснії

Сьогодні 17:18 162 0
Бражко: Україні потрібно показати свою гру в матчі проти Боснії
Фото - УАФ
#Боснія і Герцеговина, #Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Володимир Бражко

Джерело - УАФ.

Збірна України в півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини повинна показати свій стиль гри.

Таку думку висловив новачок національної команди Володимир Бражко.

"Акліматизація проходить добре, хлопці підтримують. Була двостороння гра, що трошки додає розуміння. Якщо порівнювати з молодіжною збірною, то стиль один і схема одна, але все набагато швидше, усі набагато краще працюють із м’ячем. Звичайно, важче, але треба звикати до цього рівня, бути гідним представляти країну на ньому.

Звісно, втомилися після двосторонки, бо провели три тайми по 25 хвилин, велика інтенсивність. Був день відновлення, завтра теж. Сподіваюся, що добре відновлюся й буду гарно почуватися. Проти кого було складніше грати? Проти всіх!

До аналізу боснійців справа ще не дійшла. Усі хлопці під'їдуть, і будемо розбирати. У суперників добра збірна, але нам треба дивитися на себе, а не на них, показувати нашу гру, наш стиль", — вважає Володимир Бражко.

Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров пояснив виклик 22-річного півзахисника Динамо.

Півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо українці пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

Зазначимо, головний тренер України Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.

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