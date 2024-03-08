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Бражко викликаний у збірну України не через травму Степаненка, - Ребров

Сьогодні 12:50 107 0
Бражко викликаний у збірну України не через травму Степаненка, - Ребров
#Сергій Ребров, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Володимир Бражко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко заслужив на виклик до збірної України.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Він викликаний у збірну не тому, що отримав травму Тарас. На жаль, Тарас зараз травмований, ми теж бажаємо йому швидкого відновлення. Я розмовляв з Тарасом, подивимося на динаміку, може його викличемо на другу зустріч. Це залежить, яка буде динаміка відновлення Тараса. 

А Володимир, я вважаю, заслужив на виклик у збірну, зараз він має постійну практику в Динамо. Я вважаю, що в майбутньому нам потрібно використовувати молодих гравців, тому що час рухається вперед".

Зазначимо, що капітан Шахтаря Тарас Степаненко зазнав пошкодження в матчі Ліги Європи з Марселем.

Також Ребров відповів на питання щодо основного воротаря збірної.

Нагадаємо, півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо синьо-жовті пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.

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