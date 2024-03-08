Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров під час спеціальної пресконференції оголосив список гравців, які готуватимуться до вирішальних матчів плей-оф Євро-2024.

До заявки увійшло 26 футболістів, серед яких 12 легіонерів. 4 гравці потрапили до резервного списку. Найбільше представництво в національній команді мають Шахтар та Динамо — 7 і 8 відповідно.

Відзначимо, збірній не зможуть допомогти лідери команди Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко. Перший не встиг відновитися після травми, яку отримав ще восени 2023 року, а капітан Шахтаря травмувався у матчі ЛЄ з Марселем.

Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов, (обидва — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — "Шахтар" Донецьк), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – "Динамо" Київ), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Олексій Гуцуляк (СК "Дніпро-1").

Зазначимо, що для Володимира Бражка - це перший виклик до дорослої збірної України.

Національна команда розпочне свій збір 14 березня в іспанській Марбельї. Там "синьо-жовті" готуватимуться до 19 березня включно, після чого вилетять до Сараєва, де й розмістяться за два дні до півфіналу плей-оф.

Тренерський штаб суперника української збірної на чолі з Саво Мілошевичем викликав 27 гравців. Чотири футболісти з цього списку грають у Росії.

Заявка збірної Боснії і Герцеговини

Воротарі: Ібрагім Шехич ("Аль-Халідж", Саудівська Аравія), Нікола Василь ("Санкт-Паулі", Німеччина), Кенан Пирич ("АЕК", Кіпр).

Захисники: Амар Дедич ("Зальцбург", Австрія), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрія), Ельдар Цивич ("Ференцварош", Угорщина), Сеад Колошинац ("Аталанта", Італія), Анел Ахмедходжич ("Шеффілд Юнайтед", Англія), Адріан Баришич ("Базель", Швейцарія), Данніс Хаджикадунич ("Гамбург", Німеччина), Ренато Гойкович ("Оренбург", Росія), Ніхад Муякич ("Анкарагюджю", Туреччина).

Півзахисники: Раде Круньїч ("Фенербахче", Туреччина), Гойко Цимирот ("Аль-Фейха", Саудівська Аравія), Іван Башич ("Оренбург", Росія), Беньямін Тахирович ("Аякс", Нідерланди), Міралем П’янич ("Шарджа", ОАЕ), Деніс Хусейнбашич ("Кельн", Німеччина), Харіс Хайрандинович ("Касимпаша", Туреччина), Амар Рахманович ("Крилья Совєтов", Росія).

Нападники: Едін Джеко ("Фенербахче", Туреччина), Ермедін Демирович ("Аугсбург", Німеччина), Харіс Табакович ("Герта", Німеччина), Неманья Бильбия ("Зринськи"), Саїд Хамулич ("Локомотив", Росія), Смайл Превляк ("Герта", Німеччина), Дал Варешанович ("Різеспор", Туреччина).

Коли матчі плей-оф

Півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо синьо-жовті пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.

Хто фаворит

Букмекери впевнені в перемозі підопічних Реброва.

Перемога Боснії і Герцеговини - 4,0 ;

; Нічия - 3,51 ;

; Перемога України - 1,99.

Коли чемпіонат Європи

Євро-2024 відбудеться в Німеччині та розпочнеться 14 червня. Фінал відбудеться 14 липня.

Нагадаємо, на останній першості континенту збірна України увійшла до 8 найкращих - у чвертьфіналі підопічні Андрія Шевченка зазнали розгромної поразки від Англії, яка дійшла до фіналу, де поступилася Італії.

Уже відомі потенційні суперники збірної України

Під час жеребкування групового етапу фінальної частини Євро, команда зі "Шляху А" плей-оф потрапила до квартету E, де її суперниками стануть Бельгія, Словаччина та Румунія.