Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав на березневий збір національної команди двох футболістів.

Про це повідомляє УАФ.

З резервного до основного списку перевели захисника Динамо Олександра Тимчика та півзахисника Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.

Про причини цього рішення не розголошуються.

Раніше Сергій Ребров під час спеціальної пресконференції оголосив список гравців, які готуватимуться до вирішальних матчів плей-оф Євро-2024.

Нагадаємо, півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.