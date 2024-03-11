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Ребров довикликав на плей-оф кваліфікації Євро-2024 двох гравців

Сьогодні 12:56 631 0
Ребров довикликав на плей-оф кваліфікації Євро-2024 двох гравців
#Сергій Ребров, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Олександр Тимчик, #Олексій Гуцуляк

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав на березневий збір національної команди двох футболістів.

Про це повідомляє УАФ.

З резервного до основного списку перевели захисника Динамо Олександра Тимчика та півзахисника Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.

Про причини цього рішення не розголошуються.

Раніше Сергій Ребров під час спеціальної пресконференції оголосив список гравців, які готуватимуться до вирішальних матчів плей-оф Євро-2024.

Нагадаємо, півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.

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