Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав на березневий збір національної команди двох футболістів.
Про це повідомляє УАФ.
З резервного до основного списку перевели захисника Динамо Олександра Тимчика та півзахисника Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.
Про причини цього рішення не розголошуються.
Раніше Сергій Ребров під час спеціальної пресконференції оголосив список гравців, які готуватимуться до вирішальних матчів плей-оф Євро-2024.
Нагадаємо, півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".
В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.