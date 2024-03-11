Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Вчора 05:04 1950
Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 10:24 323
Бенфіка з Трубіним переграла Ешторіл у чемпіонаті Португалії
Сьогодні 00:44 376
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Вчора 21:02 321
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
Вчора 20:38 386
Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу
Вчора 19:22 337
Дніпро завоював Кубок України-2024
Вчора 19:18 350
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань
Вчора 18:49 4537 2
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Вчора 12:28 4612 2
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Вчора 11:50 8001
Прямі трансляції

Визначився розклад підготовки національної збірної до матчу проти боснійців

Збір розпочнеться в іспанській Марбельї
Сьогодні 11:38 138 0
Визначився розклад підготовки національної збірної до матчу проти боснійців
#Андрій Лунін, #Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - УАФ.

Національна команда України з футболу визначилася з розкладом підготовки до півфіналу плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини та заключного поєдинку березневого збору.

Про це повідомляють на сайті УАФ.

Розклад 

  • 14 березня гравці українських клубів, викликані до табору збірної, прибудуть по обіді. На півдні Іспанії в Марбельї синьо-жовті готуватимуться на полях футбольного центру "Банус".
  • Впродовж тижня легіонери приєднуватимуться до команди після ігор за свої клуби.
  • 19 березня національна команда повним складом вилетить до Сараєва, де й розміститься за два дні до гри плей-оф. Передматчеве тренування збірна України проведе на арені матчу - стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця, що за 70 км від боснійської столиці.
  • 21 березня о 20:45 за місцевим часом (21:45 за Києвом) розпочнеться півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна.
  • 22 березня синьо-жовті візьмуть курс із Сараєва на польську Познань. Упродовж трьох днів (22—24 березня) українці готуватимуться до другої березневої гри в містечку Опалениця біля Познані.
  • 25 березня збірна України переїде під Вроцлав - до вже знайомої Тшебниці, де команда проводила збір у вересні минулого року, перед матчем відбору Євро-2024 з Англією. Цього ж дня підопічні Сергія Реброва проведуть офіційне тренування на полі стадіону "Тарчинський Арена Вроцлав".
  • На 21:45 за Києвом 26 березня призначено початок заключного поєдинку березневого збору національної команди України.

Нагадаємо, названий список викликаних на збір гравців України. 

Виклик голкіпера Андрія Луніна до збірної занепокоїв тренера Реала Карло Анчелотті.

Відомі прогнози лікарів Жирони щодо терміну повернення на поле травмованого українського футболіста.

Ребров і Андрій Ярмоленко зустрілися з вихованцями дитячого будинку

(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію

Коментарі ()
Популярне зараз
Співаковський: є три варіанти на заміну Калитвинцеву Співаковський: є три варіанти на заміну Калитвинцеву 1596
Циганков пройде МРТ-обстеження: прогнози лікарів Жирони невтішні Циганков пройде МРТ-обстеження: прогнози лікарів Жирони невтішні 774
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань Фельфнер виграв Кубок Європи з метань 4537 2
Бенфіка не дозволила гравцю поїхати у збірну України Бенфіка не дозволила гравцю поїхати у збірну України 671
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 4612 2
Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги 9569
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25426
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29584 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64081 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357603
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14772
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21777