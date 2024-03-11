Збір розпочнеться в іспанській Марбельї

Джерело - УАФ.

Національна команда України з футболу визначилася з розкладом підготовки до півфіналу плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини та заключного поєдинку березневого збору.

Про це повідомляють на сайті УАФ.

Розклад

14 березня гравці українських клубів, викликані до табору збірної, прибудуть по обіді. На півдні Іспанії в Марбельї синьо-жовті готуватимуться на полях футбольного центру "Банус".

Впродовж тижня легіонери приєднуватимуться до команди після ігор за свої клуби.

19 березня національна команда повним складом вилетить до Сараєва, де й розміститься за два дні до гри плей-оф. Передматчеве тренування збірна України проведе на арені матчу - стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця, що за 70 км від боснійської столиці.

21 березня о 20:45 за місцевим часом (21:45 за Києвом) розпочнеться півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна.

22 березня синьо-жовті візьмуть курс із Сараєва на польську Познань. Упродовж трьох днів (22—24 березня) українці готуватимуться до другої березневої гри в містечку Опалениця біля Познані.

25 березня збірна України переїде під Вроцлав - до вже знайомої Тшебниці, де команда проводила збір у вересні минулого року, перед матчем відбору Євро-2024 з Англією. Цього ж дня підопічні Сергія Реброва проведуть офіційне тренування на полі стадіону "Тарчинський Арена Вроцлав".

На 21:45 за Києвом 26 березня призначено початок заключного поєдинку березневого збору національної команди України.

Нагадаємо, названий список викликаних на збір гравців України.

Виклик голкіпера Андрія Луніна до збірної занепокоїв тренера Реала Карло Анчелотті.

Відомі прогнози лікарів Жирони щодо терміну повернення на поле травмованого українського футболіста.

Ребров і Андрій Ярмоленко зустрілися з вихованцями дитячого будинку

(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію