Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, у межах 27 туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться два матчі.

Зокрема, Борнмут, за який виступає Ілля Забарний, зіграє на виїзді з Бернлі.

Розклад матчів 27 туру АПЛ на 3 березня:

15:00 Бернлі - Борнмут

17:30 Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед

Напередодні Евертон із Віталієм Миколенком зазнав поразки від Вест Гема, а Челсі з Михайлом Мудриком зіграв унічию з Брентфордом Єгора Ярмолюка.

Раніше повідомлялося, що Евертону повернули 4 очки в АПЛ.

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