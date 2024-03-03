Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 березня, у межах 27 туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться два матчі.
Зокрема, Борнмут, за який виступає Ілля Забарний, зіграє на виїзді з Бернлі.
Розклад матчів 27 туру АПЛ на 3 березня:
- 15:00 Бернлі - Борнмут
- 17:30 Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед
Напередодні Евертон із Віталієм Миколенком зазнав поразки від Вест Гема, а Челсі з Михайлом Мудриком зіграв унічию з Брентфордом Єгора Ярмолюка.
Раніше повідомлялося, що Евертону повернули 4 очки в АПЛ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!