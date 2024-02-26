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Евертону повернули 4 очки в АПЛ

Незалежна апеляційна рада розглянула позов "ірисок"
Сьогодні 16:22 225 0
Евертону повернули 4 очки в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - офіційний сайт Евертона.

Евертону повернули 4 очки в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

Це сталося після розгляду апеляції щодо зняття 10 очок через порушення правил фінансового фейр-плея.

Результатом поданої апеляції стало зменшення покарання зі зняття 10 очок до 6.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Англійська Прем’єр-ліга покарала Евертон за порушення правил ФФП.

Ліверпульський клуб порушив правила фінансового фейр-плей за сезон 2021/22. Розрахунки клубу за відповідний період призвели до збитків у розмірі 124,5 мільйона фунтів – ліміт складає 106 мільйонів фунтів

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