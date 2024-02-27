Функціонер висловився про виступи українського воротаря

Джерело - Defensa Central.

Президент Реала Флорентіно Перес хоче продовження контракту з українським воротарем Андрієм Луніним.

Про це заявив сам функціонер.

"Це рятівний сейв [про гру українця у матчі з Севільєю]. Лунін демонструє дуже хорошу гру, і ми повинні продовжити з ним угоду", - заявив Перес.

Минулого тижня Лунін своїм сейвом допоміг Реалу здолати Севілью у грі Ла Ліги (1:0). Після матчу головний тренер Реала Карло Анчелотті похвалив гру Андрія Луніна.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Лунін зіграв 19 матчів за Реал, у яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.

Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа у грі Ліги чемпіонів.