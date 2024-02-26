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Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю

Українець не припиняє тішити впевненою грою
Сьогодні 00:30 Андрій Дунець 240 0
Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін став одним із героїв матчу Реал Мадрид - Севілья в межах 26-го туру чемпіонату Іспанії.

На 52-й хвилині, за рахунку 0:0, голкіпер "бланкос" ногою відбив м'яч після удару Ісаака Ромеро майже з лінії воротарського майданчика.

Відео

В підсумку Реал спромігся вирвати перемогу в матчі завдяки голу Луки Модрича на 81-й хвилині.

Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів.

Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у ЛЧ

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