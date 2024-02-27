Лунін отримав високу оцінку за гру проти Севільї від Анчелотті

Карло Анчелотті прокоментував гру Андрія Луніна

Головний тренер Реала Карло Анчелотті похвалив гру Андрія Луніна після матчу проти Севільї.

Про це повідомляє Realmadridexclusivo.

Реал здобув перемогу завдяки голу Луки Модрича, а також сейву Андрія Луніна, який врятував команду від пропущеного м'яча після удару з кількох метрів.

"Хочу, щоб ти знав, що ми виграли завдяки тобі", - наводить видання слова Анчелотті

У поточному сезоні Андрій провів 19 матчів за Реал, у яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.

Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів.