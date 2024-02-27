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Лунін отримав високу оцінку за гру проти Севільї від Анчелотті

Карло Анчелотті прокоментував гру Андрія Луніна
Сьогодні 13:59 77 0
Лунін отримав високу оцінку за гру проти Севільї від Анчелотті
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - realmadridexclusivo.com.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті похвалив гру Андрія Луніна після матчу проти Севільї.

Про це повідомляє  Realmadridexclusivo.

Реал здобув перемогу завдяки голу Луки Модрича, а також сейву Андрія Луніна, який врятував команду від пропущеного м'яча після удару з кількох метрів.

"Хочу, щоб ти знав, що ми виграли завдяки тобі", - наводить видання слова Анчелотті

У поточному сезоні Андрій провів 19 матчів за Реал, у яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.

Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів.

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