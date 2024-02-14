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Лунін повторив рекорд Куртуа в Лізі чемпіонів

Лунін здійснив 9 сейвів за матч з Лейпцигом
Сьогодні 09:45 357 0
Лунін повторив рекорд Куртуа в Лізі чемпіонів
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Реала Андрій Лунін зробив дев'ять сейвів у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига (1:0).

Про це повідомляє Opta.

Українець став другим воротарем в історії Реала, який зробив дев'ять сейвів у матчі в одному матчі Ліги чемпіонів і не пропустив жодного гола.

Першим таким голкіпером був Тібо Куртуа. Він зробив це у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 із Ліверпулем (1:0).

Відзначимо, що Лунін наразі виграє конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. Для українця це був п'ятий поспіль матч у стартовому складі Реала.

"Вершкові" завдяки голу Браїма Діаса святкували перемогу з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 6 березня.

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