Лунін повторив рекорд Куртуа в Лізі чемпіонів

Український воротар Реала Андрій Лунін зробив дев'ять сейвів у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига (1:0).

Про це повідомляє Opta.

Українець став другим воротарем в історії Реала, який зробив дев'ять сейвів у матчі в одному матчі Ліги чемпіонів і не пропустив жодного гола.

Першим таким голкіпером був Тібо Куртуа. Він зробив це у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 із Ліверпулем (1:0).

