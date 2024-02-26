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﻿Реал - Севілья 1:0: огляд матчу

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﻿Реал - Севілья 1:0: огляд матчу
#Реал Мадрид, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Реал вдома дотиснув Севілью у матчі 26 туру  іспанської Ла Ліги з футболу.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
26 тур, 25 лютого

Реал - Севілья 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 81 Модрич

Український воротар Андрій Лунін провів увесь матч у складі Реала. Лунін одного разу продемонстрував неймовірну реакцію після удару Ромеро. Він у цьому сезоні  одягав футболку мадридців у 19 матчах у всіх офіційних турнірах: 14 пропущених голів, 9 ігор "на нуль". Transfermarkt оцінює вартість  українського голкіпера у 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів.

Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у ЛЧ

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