﻿Реал - Севілья 1:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Реал вдома дотиснув Севілью у матчі 26 туру іспанської Ла Ліги з футболу.
Гол: 1:0 - 81 Модрич
Український воротар Андрій Лунін провів увесь матч у складі Реала. Лунін одного разу продемонстрував неймовірну реакцію після удару Ромеро. Він у цьому сезоні одягав футболку мадридців у 19 матчах у всіх офіційних турнірах: 14 пропущених голів, 9 ігор "на нуль". Transfermarkt оцінює вартість українського голкіпера у 8 мільйонів євро.
Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів.
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у ЛЧ
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