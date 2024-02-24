Президент Ла Ліги розповів про ймовірність трансферу Мбаппе в Реал

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це заявив президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

"Знаючи, що він залишає ПСЖ, є 99-відсотковий шанс, що він перейде в Реал, але я не знаю, чи підписав він вже контракт. Звісно, це хороша новина для клубу. Це велика новина для Реала та іспанського футболу.

Він один з найкращих футболістів світу. Я вважаю, що Джуд Беллінгем, Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе – три найкращих гравці на планеті, і два з них гратимуть у Реалі", — сказав Тебас.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом.

Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

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