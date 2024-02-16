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Мбаппе повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу

Планується спільне повідомлення від Мбаппе та ПСЖ
Сьогодні 20:03 117 0
Мбаппе повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - RMC Sport.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе звернувся до партнерів по команді щодо свого відходу з клубу.

Про це повідомляє RMC Sport

Промова француза була недовгою і сприйнялася добре гравцями ПСЖ. Зазначається, що заява не стала несподіванкою для команди.

Спільне повідомлення від гравця та клубу все ще планується, але дата ще не визначена.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку.

Нагадаємо, поточна пропозиція Мбаппе від Реала менша, ніж була у 2022 році (130 млн євро за підписний бонус), але при цьому він все одно може стати найоплачуванішим гравцем мадридського клубу.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 30 матчів, у яких забив 31 гол та віддав сім результативних передач.

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