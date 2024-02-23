Реал виплатить Мбаппе 125 млн євро підписного бонусу

Стали відомі деталі контракту Мбаппе з Реалом

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал завершує підписання нападника збірної Франції та ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Французький гравець підпише з іспанським клубом контракт до літа 2029 року. Перехід відбудеться на правах вільного агента.

Реал виплатить Мбаппе підписний бонус у 125 млн євро. Його зарплата складатиме 25 млн євро в рік + бонуси.

Його зарплатня складатиме 25 мільйонів євро на рік + бонуси.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

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