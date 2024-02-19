Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом

Француз стане гравцем "вершкових" 1 липня

Джерело - Marca.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав контракт із мадридським Реалом.

Про це повідомляє Marca.

5-річна угода набере чинності 1 липня, коли закінчиться контракт гравця з парижанами.

Переговори пройшли легко, у сторін були розбіжності щодо іміджевих прав, але Реал зміг домовитися з Мбаппе.

Сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

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