Мбаппе прийняв рішення покинути ПСЖ улітку

Французький нападник піде з ПСЖ на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Умови відходу ще повністю не погоджені, однак французький нападник піде з ПСЖ на правах вільного агента.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.



The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024

Нагадаємо, поточна пропозиція Мбаппе від Реала менша, ніж була у 2022 році (130 млн євро за підписний бонус), але при цьому він все одно може стати найоплачуванішим гравцем мадридського клубу.

У поточному сезоні Кіліан відіграв 30 матчів, у яких забив 31 гол та віддав сім результативних передач.

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