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Мбаппе прийняв рішення покинути ПСЖ улітку

Французький нападник піде з ПСЖ на правах вільного агента
Сьогодні 18:53 93 0
Мбаппе прийняв рішення покинути ПСЖ улітку
Фото: Getty Images
#Аль-Хелайфі, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Умови відходу ще повністю не погоджені, однак французький нападник піде з ПСЖ на правах вільного агента.

Нагадаємо, поточна пропозиція Мбаппе від Реала менша, ніж була у 2022 році (130 млн євро за підписний бонус), але при цьому він все одно може стати найоплачуванішим гравцем мадридського клубу.

У поточному сезоні Кіліан відіграв 30 матчів, у яких забив 31 гол та віддав сім результативних передач.

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