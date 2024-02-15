Мбаппе прийняв рішення покинути ПСЖ улітку

Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Умови відходу ще повністю не погоджені, однак французький нападник піде з ПСЖ на правах вільного агента.
🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024
The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA
Нагадаємо, поточна пропозиція Мбаппе від Реала менша, ніж була у 2022 році (130 млн євро за підписний бонус), але при цьому він все одно може стати найоплачуванішим гравцем мадридського клубу.
У поточному сезоні Кіліан відіграв 30 матчів, у яких забив 31 гол та віддав сім результативних передач.
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