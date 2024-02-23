Тухель: Повністю присвячую себе Баварії

Баварія буде боротися за чемпіонство у німецькій Бундеслізі та перемогу в Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

"До кінця сезону зі мною нічого не станеться. Зараз я ніяк не можу вплинути на те, що буде зі мною влітку. Це працює лише в тому випадку, якщо я викладаюсь на 100%. У мене дуже високі професійні вимоги до себе, і я повністю присвячую себе Баварії до кінця сезону.

Ми все ще боремося за два титули, як би малоймовірно це не здавалося зараз. І кожен вікенд максимальний успіх для нас — це три очки, які ми завжди хочемо здобути. Все просто", — заявив Тухель.