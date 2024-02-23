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Тухель: Повністю присвячую себе Баварії

Томас Тухель висловився про цілі команди наприкінці сезону.
Сьогодні 18:47 66 0
Тухель: Повністю присвячую себе Баварії
Фото - Getty Images
#Баварія, #Томас Тухель

Джерело - football.ua.

Баварія буде боротися за чемпіонство у німецькій Бундеслізі та перемогу в Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

"До кінця сезону зі мною нічого не станеться. Зараз я ніяк не можу вплинути на те, що буде зі мною влітку. Це працює лише в тому випадку, якщо я викладаюсь на 100%. У мене дуже високі професійні вимоги до себе, і я повністю присвячую себе Баварії до кінця сезону.

Ми все ще боремося за два титули, як би малоймовірно це не здавалося зараз. І кожен вікенд максимальний успіх для нас — це три очки, які ми завжди хочемо здобути. Все просто", — заявив Тухель.

Напередодні стало відомо, що мюнхенці домовилися про розірвання контракту з Тухелем. 

Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Варто нагадати, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) німецькому коучу дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

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