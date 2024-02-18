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Баварія сенсаційно програла Бохуму в 22 турі Бундесліги

Збільшилося відставання мюнхенців від Баєра до 8 очок
Сьогодні 20:54 190 0
Баварія сенсаційно програла Бохуму в 22 турі Бундесліги
#Баварія, #Бохум

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, в 22 турі німецької Бундесліги Бохум вдома завдав поразки Баварії.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь господарів. На 78 хвилині матчу Баварія залишилася у меншості - Упамекано отримав друге попередження.

Для мюнхенської команди це вже третя поразка поспіль. Раніше Баварія програла Баєру в чемпіонаті та Лаціо в Лізі чемпіонів. У турнірній таблиці Бундесліги Баєр вже відірвався від Баварії на вісім очок.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
22 тур, 18 лютого

Бохум - Баварія 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 14 Мусіала, 1:1 - 38 Асано, 2:1 - 44 Шлоттербек, 3:1 - 78 Штегер (пен), 3:2 - 87 Кейн

Раніше Фрайбург та Айнтрахт зіграли у бойову нічию в 22 турі Бундесліги.

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