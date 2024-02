Тухель отримав три матчі для виправлення ситуації в Баварії

Наступні 3 матчі Баварії стануть вирішальними для оцінки роботи головного тренера Томаса Тухеля в середині клубу.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Керівництво вірить, що німецький фахівець зможе змінити ситуацію і не хоче достроково звільняти Тухеля.

У наступних іграх Баварія зіграє проти Бохума (18 лютого), Лейпцига (24 лютого) та Фрайбурга (1 березня).

Напередодні Баварія мінімально поступилася Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

🔴 FC Bayern are currently not pushing for an early dismissal of Thomas Tuchel as reported. All parties hope that Tuchel will turn things around with the team ✔️



➡️ However, Tuchel cannot afford a loss in Bochum on Sunday



➡️ The next three games against Bochum, Leipzig and… pic.twitter.com/scErMWnYYr