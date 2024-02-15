Тухель отримав три матчі для виправлення ситуації в Баварії

Джерело - Чемпіон.
Наступні 3 матчі Баварії стануть вирішальними для оцінки роботи головного тренера Томаса Тухеля в середині клубу.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Керівництво вірить, що німецький фахівець зможе змінити ситуацію і не хоче достроково звільняти Тухеля.
У наступних іграх Баварія зіграє проти Бохума (18 лютого), Лейпцига (24 лютого) та Фрайбурга (1 березня).
Напередодні Баварія мінімально поступилася Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
🔴 FC Bayern are currently not pushing for an early dismissal of Thomas Tuchel as reported. All parties hope that Tuchel will turn things around with the team ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 15, 2024
➡️ However, Tuchel cannot afford a loss in Bochum on Sunday
➡️ The next three games against Bochum, Leipzig and… pic.twitter.com/scErMWnYYr
Тухель очолив Баварію у березні 2023 року. Його контракт розрахований до кінця наступного сезону.
Разом із мюнхенцями німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.
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