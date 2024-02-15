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Тухель отримав три матчі для виправлення ситуації в Баварії

Керівництво мюнхенців вірить, що німецький фахівець зможе змінити ситуацію
Сьогодні 17:51 139 0
Тухель отримав три матчі для виправлення ситуації в Баварії
Фото: Getty Images
#Баварія, #Томас Тухель

Джерело - Чемпіон.

Наступні 3 матчі Баварії стануть вирішальними для оцінки роботи головного тренера Томаса Тухеля в середині клубу.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Керівництво вірить, що німецький фахівець зможе змінити ситуацію і не хоче достроково звільняти Тухеля.

У наступних іграх Баварія зіграє проти Бохума (18 лютого), Лейпцига (24 лютого) та Фрайбурга (1 березня).

Напередодні Баварія мінімально поступилася Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Тухель очолив Баварію у березні 2023 року. Його контракт розрахований до кінця наступного сезону.

Разом із мюнхенцями німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

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