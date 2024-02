Тухель покине Баварію в кінці сезону

Головний тренер Баварії Томас Тухель покине команду в кінці сезону.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платенбург.

Після дискусії між керівництвом мюнхенців та німецьким фахівцем було прийнято рішення про припинення співпраці після завершення нинішнього сезону.

Незабаром має відбутися офіційне оголошення про відхід Тухеля.

🚨🚨🚨 EXCLUSIVE News: After good and fair discussions FC Bayern and Thomas #Tuchel have decided to part ways at the end of the season!



Announcement soon ✔️@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/oB1dUYBie2