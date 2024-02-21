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Тухель покине Баварію в кінці сезону

Мюнхенці шукатимуть нового тренерв улітку
Сьогодні 11:47 135 0
Тухель покине Баварію в кінці сезону
Фото: Getty Images
#Баварія, #Томас Тухель

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Томас Тухель покине команду в кінці сезону.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платенбург.

Після дискусії між керівництвом мюнхенців та німецьким фахівцем було прийнято рішення про припинення співпраці після завершення нинішнього сезону.

Незабаром має відбутися офіційне оголошення про відхід Тухеля.

Варто нагадати, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) німецькому коучу дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

Тухель очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

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