Тухель покине Баварію в кінці сезону

Мюнхенці шукатимуть нового тренерв улітку

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Томас Тухель покине команду в кінці сезону.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платенбург.

Після дискусії між керівництвом мюнхенців та німецьким фахівцем було прийнято рішення про припинення співпраці після завершення нинішнього сезону.

Незабаром має відбутися офіційне оголошення про відхід Тухеля.

🚨🚨🚨 EXCLUSIVE News: After good and fair discussions FC Bayern and Thomas #Tuchel have decided to part ways at the end of the season!



Announcement soon ✔️@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/oB1dUYBie2 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 21, 2024

Варто нагадати, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) німецькому коучу дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

Тухель очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

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