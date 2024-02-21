Екстренер збірної Німеччини хоче отримати виклик закордоном

Джерело - Caught Offside.

Колишній тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік не має наміру повертатися в Баварію.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що Флік хоче отримати виклик закордоном і очікує на пропозицію від Барселони.

Напередодні Баварія оголосила про припинення співпраці із наставником команди Томасом Тухелем.

Ганс-Дітер Флік знаходиться без роботи з вересня минулого року – тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини.

На той момент команда зазнала 4 поразки та 1 раз зіграла внічию у 5 останніх товариських матчах, які слугували підготовкою до домашнього чемпіонату Європи.

Повідомлялося, що Флік може замінити Моурінью в Ромі.

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