Джерело - Caught Offside.
Колишній тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік не має наміру повертатися в Баварію.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що Флік хоче отримати виклик закордоном і очікує на пропозицію від Барселони.
Напередодні Баварія оголосила про припинення співпраці із наставником команди Томасом Тухелем.
Ганс-Дітер Флік знаходиться без роботи з вересня минулого року – тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини.
На той момент команда зазнала 4 поразки та 1 раз зіграла внічию у 5 останніх товариських матчах, які слугували підготовкою до домашнього чемпіонату Європи.
Повідомлялося, що Флік може замінити Моурінью в Ромі.
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