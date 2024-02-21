Головне
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек
Сьогодні 10:18 1061
Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:53 14566 2
Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ
Сьогодні 13:52 2730
Німеччина та Франція подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу
Сьогодні 13:21 184
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Сьогодні 12:49 16176
Баварія оголосила про відхід Тухеля влітку
Сьогодні 12:09 271
ФІФА зняла трансферний бан з Дніпра-1
Сьогодні 11:17 298
Циганков забиває, Лунін вражає, Мудрик розчаровує. Як там наші зіграли
Сьогодні 11:11 369
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 09:50 89882
Барселона зіграє з Наполі, Арсенал - із Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:49 617
Прямі трансляції

Флік не хоче очолювати Баварію і чекає пропозицію від Барселони

Екстренер збірної Німеччини хоче отримати виклик закордоном
Сьогодні 15:07 106 0
Флік не хоче очолювати Баварію і чекає пропозицію від Барселони
Фото: Getty Images
#Баварія, #Барселона, #Томас Тухель, #Флік, #Збірна Німеччини з футболу

Джерело - Caught Offside.

Колишній тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік не має наміру повертатися в Баварію.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що Флік хоче отримати виклик закордоном і очікує на пропозицію від Барселони.

Напередодні Баварія оголосила про припинення співпраці із наставником команди Томасом Тухелем.

Ганс-Дітер Флік знаходиться без роботи з вересня минулого року – тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини.

На той момент команда зазнала 4 поразки та 1 раз зіграла внічию у 5 останніх товариських матчах, які слугували підготовкою до домашнього чемпіонату Європи.

Повідомлялося, що Флік може замінити Моурінью в Ромі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 18270
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 16176
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89882
Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 14566 2
Монзуль очолила суддівський комітет УАФ Монзуль очолила суддівський комітет УАФ 4955 1
Українських арбітрів очікує поліграф та жеребкування при призначенні на матчі Українських арбітрів очікує поліграф та жеребкування при призначенні на матчі 4648 2
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 68820
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56012 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44343
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63735
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46460 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 79770