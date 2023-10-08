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Флік може замінити Моурінью у Ромі

Сьогодні 12:55 190 0
Флік може замінити Моурінью у Ромі
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью може найближчим часом піти у відставку через невдалий старт у сезоні.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Була інформація, що Моурінью можуть звільнити в разі поразки в матчі з Кальярі, який відбудеться сьогодні, 8 жовтня.

Римляни розглядають запрошення Ганса-Дітера Фліка на його місце. 58-річний фахівець з вересня перебуває без роботи - його звільнили з посади головного тренера збірної Німеччини. До цього він на клубному рівні працював з Гоффенгаймом та Баварією.

Рома перебуває на 13-й позиції в Серії А.

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