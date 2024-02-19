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Жирона Довбика та Циганкова завітає в гості до Атлетика: розклад матчів Ла-Ліги

Розклад матчів 25-го туру Ла-Ліги на 19 лютого
Сьогодні 08:18 80 0
Жирона Довбика та Циганкова завітає в гості до Атлетика: розклад матчів Ла-Ліги
Фото: Getty Images
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков, #Артем Довбик, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 лютого, відбудеться один матч 25-го туру іспанської Ла-Ліги.

Зокрема, Жирона Артема Довбика та Віктора Циганкова зіграє з Атлетиком. Варто зазначити, що цього сезону Довбик провів за жиронців 25 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Циганков у нинішньому сезоні відіграв 23 поєдинки, відзначився 4-ма голами та 3-ма гольовими передачами.

Розклад матчів 25-го туру Ла-Ліги на 19 лютого:

  • 22:00 Атлетик - Жирона

Раніше Севілья та Валенсія з Романом Яремчуком не визначили сильнішого.

Також Реал із Луніним не переграв Райо Вальєкано.

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