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Севілья та Валенсія з Яремчуком не визначили сильнішого, Барселона дотисла Сельту: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 25-го туру іспанської Ла-Ліги
Вчора 23:53 576 0
Севілья та Валенсія з Яремчуком не визначили сильнішого, Барселона дотисла Сельту: результати матчів Ла-Ліги
Фото: Getty Images
#Барселона, #Валенсія, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Осасуна, #Севілья, #Сельта, #Роман Яремчук, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
25 тур, 17 лютого

Атлетико - Лас-Пальмас 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Льоренте, 2:0 - 20 Льоренте, 3:0 - 47 Корреа, 4:0 - 62 Корреа (пен), 5:0 - 87 Депай

Осасуна - Кадіс 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Будімір, 2:0 - 90+1 Будімір

Сельта Віго - Барселона 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Левандовський, 1:1 - 47 Аспас, 1:2 - 90+7 Левандовський (пен)

Валенсія - Севілья 0:0

Роман Яремчук вийшов у стартовому складі господарів і відіграв 72 хвилини

У поточному сезоні український нападник "кажанів" зіграв 26 матчів, у яких він забив сім голів.

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