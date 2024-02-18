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Реал із Луніним не переграв Райо Вальєкано: результати матчів 25 туру Ла Ліги

Українець пропустив гол з пенальті
Сьогодні 17:00 321 0
Реал із Луніним не переграв Райо Вальєкано: результати матчів 25 туру Ла Ліги
#Алавес, #Андрій Лунін, #Бетіс, #Гранада, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У 25 турі іспанської Ла Ліги Реал на виїзді зіграв внічию з Райо Вальєкано.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
25 тур, 18 лютого

Райо Вальєкано - Реал 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Хоселу, 1:1 - 27 Де Томас

Український воротар Андрій Лунін провів увесь матч у складі Реала. Він у цьому сезоні  одягав футболку мадридців у 18 матчах у всіх офіційних турнірах: 14 пропущених голів, 8 ігор "на нуль". Transfermarkt оцінює вартість  українського голкіпера у 8 мільйонів євро.

Сьогодні, 18 лютого, в іспанській Ла Лізі буде зіграно ще три матчі:

17:15. Гранада - Альмерія

19:30. Мальорка - Реал Сосьєдад

22:00. Бетіс - Алавес 

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