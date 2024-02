Гвардіол, Сілва та Гріліш пропустять найближчі матчі через травми

Лідери Манчестер Сіті Бернарду Сілва, Йошко Гвардіол та Джек Гріліш зазнали пошкоджень різного характеру.

Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола після перемоги над Копенгагеном (1:3) у першому матчі 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів.

Дивіться: Копенгаген - Манчестер Сіті 1:3: огляд матчу

Найближчий матч Манчестер Сіті відбудеться вже 17 лютого. Підопічні Гвардіоли прийматимуть Челсі у межах 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Манчестер Сіті встановив два рекорди в Лізі чемпіонів – здобули дев'яту поспіль перемогу, що є найкращим показником в історії для англійського клубу, а також стали першими в історії турніру, кому вдалося забити три та більше м'ячі в семи поєдинках поспіль.

🚨🔵 Pep Guardiola: “Josko Gvardiol will be out for 2/3 weeks due to an ankle ligament injury”.



“Bernardo got a big knock in his ankle, Jack Grealish looks like muscular injury”.



“Kovacić is ready to return”. 🔙🇭🇷 pic.twitter.com/LgNFn4y8nJ