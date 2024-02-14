Гвардіол, Сілва та Гріліш пропустять найближчі матчі через травми

Джерело - Чемпіон.
Лідери Манчестер Сіті Бернарду Сілва, Йошко Гвардіол та Джек Гріліш зазнали пошкоджень різного характеру.
Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола після перемоги над Копенгагеном (1:3) у першому матчі 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів.
Дивіться: Копенгаген - Манчестер Сіті 1:3: огляд матчу
"Гвардіол пропустить два-три тижні через травму зв’язок гомілковостопного суглоба. Бернарду сильно забив кісточку, схоже, у Гріліша м’язове пошкодження. Ковачич готовий повернутися", – сказав Гвардіола.
Найближчий матч Манчестер Сіті відбудеться вже 17 лютого. Підопічні Гвардіоли прийматимуть Челсі у межах 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, Манчестер Сіті встановив два рекорди в Лізі чемпіонів – здобули дев'яту поспіль перемогу, що є найкращим показником в історії для англійського клубу, а також стали першими в історії турніру, кому вдалося забити три та більше м'ячі в семи поєдинках поспіль.
🚨🔵 Pep Guardiola: “Josko Gvardiol will be out for 2/3 weeks due to an ankle ligament injury”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2024
“Bernardo got a big knock in his ankle, Jack Grealish looks like muscular injury”.
“Kovacić is ready to return”. 🔙🇭🇷 pic.twitter.com/LgNFn4y8nJ
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