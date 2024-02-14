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Гвардіол, Сілва та Гріліш пропустять найближчі матчі через травми

Найближчий матч Манчестер Сіті відбудеться вже 17 лютого
Сьогодні 12:59 170 0
Гвардіол, Сілва та Гріліш пропустять найближчі матчі через травми
#Бернарду Сілва, #Жузеп Гвардіола, #Гріліш, #Копенгаген, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Йошко Гвардіол

Джерело - Чемпіон.

Лідери Манчестер Сіті Бернарду Сілва, Йошко Гвардіол та Джек Гріліш зазнали пошкоджень різного характеру.

Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола після перемоги над Копенгагеном (1:3) у першому матчі 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів.

  Дивіться: Копенгаген - Манчестер Сіті 1:3: огляд матчу

"Гвардіол пропустить два-три тижні через травму зв’язок гомілковостопного суглоба. Бернарду сильно забив кісточку, схоже, у Гріліша м’язове пошкодження. Ковачич готовий повернутися", – сказав Гвардіола.

Найближчий матч Манчестер Сіті відбудеться вже 17 лютого. Підопічні Гвардіоли прийматимуть Челсі у межах 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Манчестер Сіті встановив два рекорди в Лізі чемпіонів – здобули дев'яту поспіль перемогу, що є найкращим показником в історії для англійського клубу, а також стали першими в історії турніру, кому вдалося забити три та більше м'ячі в семи поєдинках поспіль.

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