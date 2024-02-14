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Копенгаген - Манчестер Сіті 1:3: огляд матчу

Огляд матчу Копенгаген - Манчестер Сіті
Сьогодні 09:55 196 0
Копенгаген - Манчестер Сіті 1:3: огляд матчу
#Копенгаген, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті на виїзді переграв Копенгаген у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, перший матч
13 лютого

Копенгаген - Манчестер Сіті 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 10 Де Брейне, 1:1 - 34 Маттссон, 1:2 - 45+1 Сілва, 1:3 - 90+2 Фоден

Копенгаген: Грабара, Єлерт, Вавро, Маккенна, Дікс, Маттсон (Ларссон, 81), Фальк, Ґонцалвеш (Гойлунд, 70), Ашурі (Соренсен, 81), Клаессон (Корнеліус, 55), Ельюнуссі

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Діаш, Стоунз, Аке, Родрі, Сілва (Нуньєш, 78), Де Брейне, Ґріліш (Доку, 21), Фоден, Голанд

Попередження: Фальк (71), Дікс (74)

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