Манчестер Сіті встановив два рекорди в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті на виїзді переграв Копенгаген у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Про це повідомляє Squawka.

Підопічні Жузепа Гвардіоли встановили два рекорди в турнірі – здобули дев'яту поспіль перемогу, що є найкращим показником в історії для англійського клубу, а також стали першими в історії турніру, кому вдалося забити три та більше м'ячі в семи поєдинках поспіль.

Наразі безпрограшна серія "містян" у Лізі чемпіонів налічує вже 20 матчів – востаннє вони програвали у півфіналі сезону-2021/2022, коли поступились Реалу у додатковий час (1:3).

Раніше Гвардіола оцінив результативність Голанда.