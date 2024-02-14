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Манчестер Сіті встановив два рекорди в Лізі чемпіонів

Сьогодні 11:56 222 0
Манчестер Сіті встановив два рекорди в Лізі чемпіонів
#Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті на виїзді переграв Копенгаген у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Про це повідомляє Squawka.

Підопічні Жузепа Гвардіоли встановили два рекорди в турнірі – здобули дев'яту поспіль перемогу, що є найкращим показником в історії для англійського клубу, а також стали першими в історії турніру, кому вдалося забити три та більше м'ячі в семи поєдинках поспіль.

Наразі безпрограшна серія "містян" у Лізі чемпіонів налічує вже 20 матчів – востаннє вони програвали у півфіналі сезону-2021/2022, коли поступились Реалу у  додатковий час (1:3).

Раніше Гвардіола оцінив результативність Голанда.

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